Знайдено жахливу катівню окупантів у підвалі будинку, де вони утримували місцевих мешканців, учасників АТО і полонених зі складу ЗСУ.

В селі Піски-Радьківські у звільненому від окупантів Ізюмському районі слідчі встановили застосування до українських полонених катування - закопування/викопування в землю заживо.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що після деокупації області до поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії РФ, а також свідчення місцевих жителів.

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"Після звільнення села Піски-Радьківські до поліції звернулись місцеві мешканці, що в підвалі одного з домів утримували полонених - місцевих мешканців, учасників АТО і полонених з ЗСУ. На даний момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування противогазу з тліючою ганчіркою", - розповів Болвінов.

За його словами, також в катівні знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які тут були.

Очільник поліції області повідомив, що сусіди постійно чули звідти крики.

Болвінов додав, що поліції відомі прізвища, ім’я та по батькові військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

"Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного", - наголосив він.

Російські катівні на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських загарбників.

16 вересня повідомлялося, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень, зокрема 2 катівні в Балаклії та 6 в Ізюмі.

Згодом стало відомо про ще одну катівню на Харківщині – у с. Піски-Радьківські в погребі. Національна поліція встановила, що у цій катівні в нелюдських умовах утримували місцевих – людей залякували, били та знущалися.

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