Україна очікує на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО щодо позбавлення Росії членства.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодна держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток.

Про це він написав у Telegram.

"Російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі на Донеччині. Знищений Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія", - розповів президент.

Зеленський нагадав, що цього ж тижня, у середу, російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів лаври, внаслідок чого четверо людей загинули, ще четверо – важко поранені.

Він уточнив, що Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.

"Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни", - наголосив глава державу.

Президент зауважив, що 31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації.

"Українська дипломатія послідовно працює над цим. Жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни. Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину?", - додав він.

Зеленський зазначив, що Україна очікує на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО.

"Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", - наголосив президент.

Голова ОПУ Андрій Єрмак своєю чергою наголосив, що Всіхсвятський скит був місце паломників та туристів.

"Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО, і вона точно буде покарана за всі злочини", - написав він.

Він також зауважив, що росіяни хочуть йти на Слов‘янськ.

"Росіян потрібно зупинити, для цього нам потрібно більше зброї від західних партнерів", - резюмував він.

Нагадаємо, 1 червня Росія обстріляла Лавру в Святогорську, в результаті чого загинули 2 ченці і черниця. Ще 5 людей отримали важкі поранення. Пізніше один з важко поранених помер.

9 травня кількома ракетними ударами окупанти зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври.

4 червня в УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на Всіхсвятський скит. Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври.

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