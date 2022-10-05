Над містом працює ППО.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - заявив він.

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Поки що інформація про руйнування та постраждалих не наводиться.

Нагадаємо, перед цим, росіяни обстріляли Запоріжжя 3 жовтня. Тоді внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста, постраждала одна людина.

Обстріли Запоріжжя

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому росіяни захопили значну частину Запорізької області. Найбільші міста області – Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар (де розташована найбільша в Європі АЕС – Запорізька) потрапили під окупацію. Обласний центр знаходиться під контролем України.

23-27 вересня окупанти провели так званий референдум на Запоріжжі та Херсонщині про від’єднання від України.

Разом із тим обласний центр, Запоріжжя, який ворог обстрілював впродовж всієї повномасштабної війни з різною регулярністю, під час проведення "референдуму" та після нього почав все частіше зазнавати обстрілів.

Зокрема, 2 жовтня російські окупанти поцілили по Запоріжжю та передмістю чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру.

30 вересня окупанти вдарили по колоні цивільних автомобілів, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Загинула 31 людина.

24 вересня також було відомо про щонайменше п'ять "прильотів", одна ворожа ракета поцілила у житловий сектор обласного центру та спровокувала пожежу в багатоповерховому будинку.

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