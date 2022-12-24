Росіяни обстрілюють Миколаїв з Кінбрунської коси і можуть перекидати туди нові сили і зброю сухопутною ділянкою.

Ситуація на півдні залишається досить складною, але контрольованою українськими військовими. ЗСУ продовжують роботу зі звільнення Миколаївської області від російських окупантів і незабаром це буде зроблено.

Як розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freeдом, кількість обстрілів Миколаївської області знизилася, за винятком громад, які знаходяться в безпосередній близькості до Кінбурнської коси.

"Для того, щоб продовжувати цей тероризм, у тому числі техногенний, вони обстрілюють регулярно Очаківську і Куцурубську громади", - повідомила Гуменюк.

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За її словами, на Кінбурнській косі ситуація залишається складною, оскільки у росіян є можливість перекидати туди нові сили і зброю сухопутною ділянкою.

"Але ми продовжуємо свою бойову роботу і я впевнена, що дуже незабаром зможемо відзвітувати і озвучити те, що Миколаївська область повністю деокупована", - підкреслила Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни обстрілюють Миколаївську область з мінометів, реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії. "Ми відпрацьовуємо всі напрямки у відповідь, контрбатарейне протистояння досить ефективне. Єдиним недоліком цієї ситуації є те, що вони можуть підтягувати нове озброєння на позиції по сухопутній дорозі після того, як ми його знищуємо", - зазначила Гуменюк.

Вона також додала, що росіяни обстрілюють Миколаївщину з Кінбрунської коси, щоб тероризувати мирне населення області, а також не дати можливості організувати маршрут "зернового коридору" через Миколаїв.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Після звільнення правобережжя Херсонської області від російських окупантів ситуація з обстрілами Миколаївської області почала поліпшуватися. Проблемним залишається південна частина області в районі Кінбурнської коси, на якій досі є війська країни-агресора.

Серед міст, які потерпають від російських обстрілів - Очаків. Як повідомляв УНІАН, у вересні внаслідок удару росіян був знищений елеватор із тисячами тонн зерна. Потім обстріл росіянами Очакова призвів до руйнування будинків і поранення людей. Кілька днів тому в результаті чергового обстрілу Очакова було поранено трьох людей, серед яких - дитина 2012 року народження.

Раніше Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти після втечі з правого на лівий берег Дніпра в Херсонській області розуміють, що поразка неминуча. Але незважаючи на це, загарбники посилюють "поліцейський" тиск на мирне населення України.

А командувач військами Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук переконаний, що Україна в 2023 році звільнить Крим і переможе у війні з Росією. Разом із тим він попередив, що найжорсткіші бої цієї війни ще попереду.

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