Наразі загрози їх життю немає.

Кількість поранених в результаті обстрілу окупантами Очакова зросла до трьох осіб.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram.

"За результатами обстрілів міста Очаків троє осіб отримали незначні поранення, хлопчик 2012 року народження, чоловік 1981 року народження та жінка 1948 року народження. Наразі загрози їх життю немає", - сказано в повідомленні.

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Обстріли Очакова

Очіків регулярно обстрілюють російські війська. Так, у вересні внаслідок удару окупантів по Очакову було знищено елеватор з тисячами тонн зерна.

За кілька днів російські окупанти знову обстріляли Очаків. В результаті удару зруйновані будинки та дві людини отримали важкі поранення.

У жовтні підрозділ ВМС ЗСУ знищив біля Очакова спостережний пункт окупантів та два ударних дрони "Shahed-136".

А сьогодні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в Очакові внаслідок ворожого обстрілу поранено матір і дитину.

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