Зараз ворог посилює "поліцейський" тиск на окупованій частині Херсонської області.

Російські окупанти після втечі з правого на лівий берег Дніпра у Херсонській області розуміють, що поразка неминуча.

Попри це, загарбники посилюють "поліцейський" тиск на мирне населення України. Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, російські військові проводять обшуки та перевірки серед цивільного населення й намагаються виявити патріотів.

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"Методи окупантів не змінюються, вони продовжують тиснути на людей, продовжують вербувати на співпрацю", - додала Гуменюк.

Речниця наголосила, що окупований лівий берег Херсонської області теж буде звільнений. На її думку, українці розуміють, що ЗСУ близько.

"Місцеві розуміють, що до лівого берега досить близько", - підсумувала Гуменюк.

Ситуація у Херсонській області: останні новини

З 3 по 5 грудня проходить евакуація українців, які залишилися в дачних селищах на тимчасово окупованій території і не змогли приїхати в Херсон.

Наразі на тимчасово захопленій території регіону інтервенти посилили фільтраційні заходи. Вони перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.

За даними Генштабу, 1 грудня росіяни вивели окремі підрозділи з Олешок, а 3 грудня звідти вивезли всіх колаборантів з родинами.

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