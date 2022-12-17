Разом з тим генерал-майор Андрій Ковальчук припустив, що окупаційні війська можуть спробувати наступати з Білорусі наприкінці лютого чи пізніше.

Командувач військами Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук переконаний, що Україна у 2023 році звільнить Крим і переможе у війні з Росією.

"Хотів би і раніше, щоб у цьому році ми поставили крапку на всіх питаннях. Але я вірю, що у наступному році ми все-таки доведемо усе до логічного завершення і переможемо", - наголосив Ковальчук в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Він уточнив, що перемога України означатиме звільнення усіх територій, окупованих Росією, у тому числі й Криму.

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Разом з тим Ковальчук попередив, що найжорсткіші бої цієї війни ще попереду.

За його словами, Збройні сили Україні потребуватимуть від західних союзників більше летальної зброї, у том числі касетних боєприпасів.

Також, як зауважив Ковальчук, Україні необхідне наступальне озброєння.

"Ми потребуємо танків і літаків. Ми також потребуємо надійної системи протиповітряної оборони, яка принаймні буде ефективною на 95%", - наголосив Ковальчук.

Крім того, він прокоментував припущення, що на річницю повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого 2023 року – російська армія знову може спробувати атакувати Україну з півночі, сходу і півдня одночасно.

"Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії і, звичайно, готуємося. Вони можуть піти і з Білорусі, можуть підготуватися піти, можливо, наприкінці лютого, можливо, пізніше", - сказав Ковальчук.

За словами генерал-майора, президент Російської Федерації Володимир Путін може зрештою віддати наказ, аби мільйон російських солдатів відправились на війну проти України.

"Я думаю, що Путін це обдумує, і такий варіант ми не можемо відкидати. Тобто, ми маємо до цього бути готові", - заявив Ковальчук.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть Сили оборони Україні дати відповідь на таку ситуацію, він відповів: "Однозначно так".

"Сьогодні має бути чітка позиція наших партнерів - наша і наших партнерів про те, що якщо Путін дозволить собі повну мобілізацію, то партнери (повинні бути - УНІАН) готові надати усі сили і засоби для зупинення вже не 300-тисячної армії, а мільйонної армії", - наголосив Ковальчук.

Війна в Україні: прогноз

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ готує близько 200 тис. нових солдатів, щоб знову піти на Київ.

Міністр оборони України Олексій Резніков також вважає, що РФ хоче почати нову хвилю наступу у лютому 2023 року.

Водночас екс-командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес впевнений, що РФ навряд чи зможе сконцентрувати потрібну кількість добре підготовлених військових, щоб почати в Україні новий наступ у лютому наступного року.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна усвідомлює ймовірність нового наступу РФ у 2023 році, адже росіяни ніколи не відмовлялися від цього. За його словами, питання в тому, чи здатна Росія на новий наступ.

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