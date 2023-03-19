Крім того, було збито ворожий безпілотник "Shahed-136", а ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

Минулої доби українська авіація завдала 10 ударів по скупченнях окупантів, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові збили ворожий безпілотник "Shahed-136".

Відео дня

"Наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника", - додали у Генштабі.

Війна в Україні – останні новини

Росія продовжує штурм Бахмута і веде наступальні дії на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби українськими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ.

За спостережжями ЗСУ, РФ поспішає розгорнути наступ на Вугледарському напрямку – через брак ресурсів відкликають "трьохсотих". Генштаб повідомляє про масове дезертирство.

Інститут вивчення війни напередодні зауважував про зниження загального темпу операцій Росії по всій лінії фронту. Наступ окупантів, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо ще не досяг кульмінації, на Луганщині.

Напередодні спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" показали кадри грандіозного рейду на базу окупантів, в результаті якого за одну ніч було знищено десять ворожих танків.

Сили ССО нещодавно показали кадри ліквідації цілої роти окупантів на Бахмутському напрямку.

А ось тактична група "Адам" зняла цілий трилер: бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів, - йому довелося себе добивати.

Вас також можуть зацікавити новини: