Лише за одну ніч "Білі Вовки" відпрацювали 10 ворожих танків.

Спецпризначенці Служби безпеки України "Білі Вовки" знищили на Донецькому напрямку 11 одиниць ворожої техніки, повідомив прес-центр СБУ.

"Десять. Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" лише за одну ніч! Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також було спалено один БТР супротивника.

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Таким чином за одну ніч бійці знищили 11 ворожих цілей.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

З 24 лютого 2022 року українські бійці ліквідували близько 164,2 тис. російських загарбників, понад 3,5 тис. танків, більш як 6,8 тис. бойових броньованих машин, понад 2,5 тис. артсистем та велику кількість іншої техніки й озброєння супротивника.

Росія щодня втрачає в Україні до 1500 військових під час наступів, вважають на Заході.

Вперше підтверджено ліквідацію новітню версію російського Т-62. Ці танки були поставлені на озброєння ще 60 близько років тому. У 2022 році росіяни заявили про плани модернізувати цю модель танка. Тоді заявлялося про плани провести модернізацію 800 одиниць Т-62 протягом трьох років.

Сили ССО нещодавно показали кадри ліквідації цілої роти окупантів на Бахмутському напрямку.

А ось тактична група "Адам" зняла цілий трилер: бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів, - йому довелося себе добивати.

17 березня під удари українських військ потрапили, зокрема, позиції ППО російських загарбників.

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