У Збройних силах України іронічно відреагували на паніку у Росії через вибухи на аеродромах у кількох областях.

Після вибуху 5 грудня на аеродромі "Дягілєво" Рязанської області зі стоянки зникли до 10 бомбардувальників Ту-22 М.

У ЗСУ причетність до цієї події відкидають, там все ж іронічно прокоментували її на своїй сторінці у Facebook:

"Найбільш ймовірною причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу ВКС РФ".

Вибухи на російських аеродромах: основна інформація

Раніше цього тижня на російських аеродромах "Енгельс", "Дягілєво" і ще одному в Курській області сталися вибухи.

Згодом з'явилися супутникові знімки, які підтверджують "зникнення" винищувачів з цих аеродромів. Так, після дивних вибухів 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації "Дягілево" Рязанської області зі стоянки зникло щонайменше 9 бомбардувальників.

В українській розвідці заявляють, що за все, що відбулося на цих аеродромах, несе відповідальність сама ж Росія.

У Міноборони РФ одразу ж звинуватили Україну в цих атаках. Там переконані, що по аеродромах працювали дрони радянського виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: