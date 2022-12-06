На думку експертів, ці напади показали, що російські сили протиповітряної оборони виявилися значно слабшими, ніж американські військові вважали раніше.

Якщо удари, завдані по російських військових базах, були зроблені українськими дронами, то це свідчить про те, що Україна спроможна атакувати противника на далекій відстані, а російські системи ППО є значно слабші, ніж вважалося раніше.

Таку думку висловили західні військові експерти, передає Голос Америки. Зокрема, коментуючи російські повідомлення про те, що українські сили завдали ударів по авіабазі "Енгельс" у Саратовській області та по аеродрому "Дягилево" поблизу Рязані, американський генерал та колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес сказав, що Україна, з огляду на свій науковий та технічний потенціал, цілком може створити безпілотники, здатні на подібну атаку.

На думку Годжеса, те, що така далекосяжна зброя з’явилася на озброєнні української армії, свідчить, що українці і без західної зброї середнього радіусу дії спроможні атакувати бази в окупованому Криму і можуть звільнити його найближчим часом.

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"Якщо зараз вони здатні вразити різні бази навколо Криму, наприклад, авіабазу Севастополь та базу ВМС, то це означає, на мій погляд, що російські сили не здатні втримати Крим. Врешті-решт, очевидно, українці мають намір звільнити Крим до кінця літа", – поділився думкою американський генерал у відставці.

Інший військовий експерт, майор армії США у відставці Майк Лайонс також в розповів, що напад на базу в Курську неподалік українського кордону вже на другий день після атаки на бази в Саратовській області та в Рязані, якщо він справді був здійснений українськими військовими свідчить про те, що Україна посилає сигнал, що вона має можливість для таких атак. За його словами, атаки були дуже точними, хоча "дуже складно влучити в ціль на відстані 700 км".

На думку Лайонса, російські сили протиповітряної оборони виявилися значно слабшими, ніж американські військові вважали раніше, у часи "холодної війни".

"Пройти через російські платформи протиповітряної оборони, це було просто нечувано за часів "холодної війни". Для нас, для НАТО, це було просто неможливо. А також психологічно той факт, що Україна може взяти ці безпілотники, технологію 1970-х років, позбутись камер, інших речей, і додати інші можливості, це дає Україні дуже велику перевагу", – зазначив експерт. За його словами, це означає, що російські військові тепер мають захищати свої військові об’єкти, зокрема, аеродроми, глибоко на території РФ.

Як наголосив інший військовий експерт, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян, "у результаті цього удару Росії, можливо, доведеться переглянути свою оборонну позицію", тобто відсунути аеродроми для стратегічних бомбардувальників значно далі від кордонів України.

"Є багато аеродромів, командних центрів і матеріально-технічного забезпечення, розташованих набагато ближче до України, які зараз під загрозою", – вважає Раян.

На його думку, це може означати, що Україна далі тримає ініціативу у цій війні, "і вони мають намір підтримувати її на кожному рівні, на якому ведеться ця війна".

Вибухи на військових об’єктах у РФ

5 грудня у Росії повідомили про атаки на летовище в Дягілєві Рязанської області. Там вибухнув бензовоз, загинуло три людини і ушкоджено літак.

Того ж дня, ймовірно, дрон атакував авіабазу в Енгельсі Саратовської області. Там нібито були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-95, двоє військових поранено, ще кілька госпіталізовано. Обидва обєкти знаходяться за 700 км від кордону з Україною.

В ніч на 6 грудня у Брянській області, як повідомляють російські пабліки, безпілотники атакували комбінат "Слава", розташований за 80 км від кордону з Україною. За повідомленнями, вони впали і вибухнули за 3 м від резервуарів для дизельного пального.

А у Курську цього ж дня сталася пожежа на аеродромі. Як повідомив губернатор області, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.

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