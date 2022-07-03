За даними місцевих ЗМІ, удар завдано по території мелітопольського аеродрому, де розташовувалися російські війська.

У мережі показали відео ймовірного удару по базі російських окупантів, розташованій на території аеродрому Мелітополя (Запорізька область).

Кадри опублікувало місцеве видання "РИА Мелитополь".

Як повідомляється, перші вибухи прогриміли о третій годині ночі. Місцеві жителі розповіли, що відразу було 15 "прильотів". Близько п'ятої ранку пролунала друга серія вибухів - їх було стільки ж.

Пізніше над містом помітили військові вертольоти (ймовірно - Російські).

Також повідомлялося про пожежу на одній з місцевих заправок.

У Генштабі та командуванні ЗСУ офіційно удар по базі окупантів поки не коментували.

Раніше ЗМІ писали, що в окупованому Мелітополі минулої ночі було завдано потужного удару по території місцевого аеродрому, де базуються ворожі війська.

Вас також можуть зацікавити новини: