Противники пообіцяли розв'язати проблему протягом декількох днів.

Окупанти вирішили не запускати вчасно поїзди з анексованого Криму на захоплену материкову частину України - в Херсон та Мелітополь.

У п'ятницю, 1 липня, потяги не поїдуть за маршрутом Джанкой - Херсон і Джанкой - Мелітополь, написав у Telegram самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, залізничне сполучення не запустять вчасно, оскільки на залізничній лінії не завершені до кінця "роботи із забезпечення безпеки".

Псевдочиновник додав, що заходи щодо забезпечення безпеки будуть завершені протягом декількох днів.

"...Перепрошуємо у всіх, хто купив квитки. Гарантую, що всі витрати будуть або компенсовані, або ваш квиток збереже свою актуальність після коригування розкладу...", - пообіцяв Аксьонов.

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону сказав, що окупанти оголосили про запуск з 1 липня поїзда з цього міста в Джанкой.

"...Вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб живим щитом прикриватися, бо використовують залізницю для перевезення військової техніки", - заявив очільник Мелітополя.

Нагадаємо, Росія незаконно анексувала український Крим навесні 2014 року.

Рано вранці 24 лютого 2022 року РФ зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивникам вдалося взяти під контроль частину сходу і півдня нашої країни.

Наприкінці травня ЗМІ дізналися, що в Мелітополі українським партизанам вдалося підірвати залізничні колії.

Вас також можуть зацікавити новини: