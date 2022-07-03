Вибухи спровокували паніку як у росіян, так і у місцевих жителів. Другі переживають через непрацюючі бомбосховища.

В окупованому Мелітополі минулої ночі було завдано потужного удару по території місцевого аеродрому, де базуються ворожі війська.

Про це повідомляє "РИА Мелитополь" із посиланням на інформацію місцевих жителів, численні фото й відео.

Величезну заграву на горизонті спостерігали не тільки жителі Мелітополя, а й сусідніх сіл. Гуркіт вибухів не припинявся тривалий час, пише ЗМІ.

Зараз над містом димова завіса, над самим аеродромом видніється величезний стовп диму. Наслідки удару видно навіть в десятках кілометрів від Мелітополя, де також можна помітити дим на горизонті.

За інформацією місцевих жителів, вибух спровокував паніку в окупантів, які активно їздять вулицями. Турбуються й мелітопольці - росіяни закрили всі бомбосховища, людям ніде ховатися. Деякі нібито кинулися на виїзд з міста.

Офіційно інформацію про удар по аеропорту Мелітополя поки не підтверджено.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мелітопольському районі з гранатомета обстріляли потяг. Хто це зробив і чи причетні до цього партизани - невідомо, однак у окупантів відразу почалася істерика. Вони заявили про"теракт".