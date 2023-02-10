Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, а також позицію ППО російських загарбників.

Авіація Збройних сил України протягом минулої доби, 9 лютого, завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 лютого. Також авіацією завдано чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління російських загарбників, п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, а також позицію протиповітряної оборони.

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"Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 БпЛА противника. За попередньою інформацією, два типу "Орлан-10" і один "Оріон"", - додали в Генштабі.

Війна в Україні - що відомо

Нагадаємо, українські військові вже майже рік стримують повномасштабне вторгнення росіян.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2023 року українські захисники влучили у військове летовище в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Ліквідовано понад 100 російських загарбників. Ударом також уражено склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами противника та радіолокаційна станція.

Тим часом, 10 лютого вночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Зокрема, Мер Харкова Ігор Терехов написав, що о 4:00 ранку було завдано ударів по місту. Він підтвердив інформацію про те, що ворог цілився в об'єкти критичної інфраструктури.

А секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що по місту було здійснено найбільшу з початку повномасштабного вторгнення атаку. За годину у Запоріжжі було зафіксовано 17 ворожих прильотів. Військові країни-терориста, атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури.

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