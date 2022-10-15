Російські окупанти продовжують зазнавати шалених втрат на фронті.

Російські окупанти продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. Відомо, що лише за тиждень до однієї з лікарень Донецька привезли 100 "трьохсотих" російських бійців. І ця цифра невпинно росте.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу від 15 жовтня.

За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Крім Донецька лікарні переповнені пораненими рашистами і на Запоріжжі.

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"В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії", - наголосили у Генштабі.

Зазначається, що смертність серед окупаційних військ РФ перевищує 50%.

Також, як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, лікарні окупованої Луганщини також переповнені, проте загарбники розпочали там "відновлення", до переліку не потрапив жодний зруйнований заклад з Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Кремінної та Сєвєродонецька.

"Ми неодноразово бачили, як росіяни полюбляють упродовж декількох тижнів "майже з нуля відновлювати" нещодавно відремонтовані об’єкти та з пафосом їх відкривати. Можливо, лікарні Луганська, Антрацита, Довжанська, Ровеньків, Брянки чи Кадіївки за вісім років дійсно настільки втомилися від поранених окупантів, що потребують відновлення. Не ремонту, а саме "восстановления". Однак про це не можна сказати про медзаклади Марківки, Старобільська, Новоайдара та Новопскова. За останні роки там були виконані капремонти лікарень на десятки мільйонів гривень, закуплене сучасне обладнання. Контролюватимуть ці диво-ремонти шефи-регіони РФ, - заявляють у так званій "лнр". Тобто, навіть регіони РФ (з точки зору рф) вже поділяються на шефів та підлеглих", - наголосив Гайдай.

Також, за словами Гайдая, у переліку лікарень, куди вкладатимуться гроші окупантів, відсутні медичні заклади, які дійсно потребують значних ремонтів, а не лише вкладання грошей. Зокрема, у Лисичанську, Гірському, Попасній, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній.

"Ніхто не хоче брати шефство над напівзруйнованими об’єктами. Їх не відкриєш до зими та навіть до літа. Хизуватися нічим. Хіба що великою кількістю поранених росіян. В багатьох лікарнях цивільних не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжкопоранених на територію Росії, смертність серед них перевищує 50 %. І кожного дня цей показник лише зростає", - повідомив очільник Луганщини.

Втрати Росії в Україні: що відомо

Російська армія та бойовики так званих "лнр/днр" продовжують зазнавати втрат у живій силі. Так, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили уже понад 64 тисячі особового складу армії РФ в Україні.

Раніше повідомлялося, що встановлено імена понад 7500 російських військових, убитих на війні в Україні. На поточному тижні стало відомо про перші бойові втрати серед мобілізованих росіян після 21 вересня.

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