Ворог зараз намагається будувати укріплення в районі Сватового і Кремінної на Луганщині.

Збройні сили України відбивають шалені атаки російської окупаційної армії на Іванград Донецької області.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що зараз ворог концентрує основний свій удар в районі Бахмута.

Відео дня

"Особливо Іванград вони шалено атакують, і наші сили роблять все, щоб відбити ці атаки та стримують ворога. Цей напрямок вже багато місяців є для них головним", - розповів Череватий.

За його словами, також ідуть важкі бої на Авдіївському напрямку, де підрозділи ЗСУ тримають оборону. Зокрема, ворог зараз намагається будувати укріплення в районі Сватового і Кремінної на Луганщині.

Говорячи про звільнення від ворога території Харківщини і Луганщини, Череватий зазначив, що зараз командування, штаби працюють над тим, щоб продовжувати деокупацію української землі.

"Але ця робота потребує певної тиші. І це дає свій результат, коли ворог неочікувано отримує удар там, де він не зовсім сподівався його отримати", - сказав він.

Речник наголосив, що ЗСУ очікує нові види зброї від партнерів. Він переконаний, що українські військові дуже швидко опанують нову техніку, а кожне надходження західної висоточної зброї "прискорює на певний термін нашу перемогу".

Контрнаступ ЗСУ

Продовжується контрнаступ Сил оборони в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтя повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

На Харківському напрямку наші війська просунулися у глибину оборони окупантів на 55 км. Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

З 1 жовтня в Херсонській області звільнили і стабілізували більше 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.

За даними розвідки Британії, українські захисники відтіснили лінію фронту ще до 20 кілометрів вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро.

Вас також можуть зацікавити новини: