Повітряні цілі було знищено на півдні та сході України.

Уночі протиповітряною обороною було знищено ударний вертоліт та шість дронів-камікадзе російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних сил знищено сім повітряних цілей. Дві - на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами дрон-камікадзе Shahed-136 та ударний вертоліт (тип уточнюється)", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Крім того, на східному напрямку силами та засобами ПК "Схід" Повітряних сил було знищено ще п'ять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 жовтня російські окупанти намагалися атакувати Кривий Ріг місто п'ятьма дронами-камікадзе, усі вони були збиті.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. В Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами.

Як заявив спікер командування "Південь" Владислав Назаров, 14 жотвня окупанти намагалися відновити активний рух через річку Дніпро.

Разом з тим ворог зосередився на захопленні Бахмута-Краматорська. Протягом попередньої доби українські військові вчергове відбивали атаки противника на Іванград. Попередньо у британській розвідці повідомляли, що окупанти наблизилися на південь від Бахмута.

Також Генштаб звітує, що смертність серед поранених російських військовослужбовців сягає 50%.

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