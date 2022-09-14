Окупований Херсон від української армії зараз розділяє єдиний населений пункт - славнозвісна Чорнобаївка.

Українські військові звільнили від російських окупантів село Киселівка Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру", - сказав він. Відео дня

Самойленко зазначив, що окупований Херсон від української армії зараз розділяє єдиний населений пункт - це славнозвісна Чорнобаївка.

"Але вся Україна вже знає, що Чорнобаївка - це таке, місце загибелі окупантів", - додав голова Облради.

Також Самойленко розповів про "ювелірне влучання" в місце проживання окупантів на Карантинному острові в самому Херсоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська залишили передові позиції за 15 кілометрів від окупованого Херсона у Киселівці. На раніше опублікованих супутникових знімках було видно, що транспорт росіян, крім чотирьох машин, відійшов від села.

В ISW зазначали, що Киселівка – важливий з оперативної точки зору пункт для ЗС РФ біля Херсона, оскільки є останнім великим населеним пунктом як на шосе E58, так і на залізничній лінії між Чорнобаївкою та околицями Херсона.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, на півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії. ЗСУ продовжують звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що всього з початку місяця ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів. 12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна звільнила вже майже 6 тисяч кв. км. своєї території.

Зокрема, на півдні українські військові протягом останніх двох тижнів просунулись на різних ділянках від 4-х до кілька десятків кілометрів, звільнено площі майже 500 кв. км. Зокрема, населені пункти на Херсонщині - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка - вже звільнені.

12 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Також фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

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