У Херсонській області від російських військ звільнено п’ять населених пунктів.

Сили оборони України на півдні за два тижні ліквідували 1,8 тис. окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти не припиняють обстрілювати Миколаївщину, зокрема території громад вздовж лінії зіткнення.

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За словами Гуменюк, також під обстрілами перебувають Криворіжжя і Нікопольський район, де окупантів не було фізично, але вони намагаються посилити психологічний тиск для того, щоб формувати розуміння: те, що вони відступають, нібито нічого не означає, і вони тримають під вогневим контролем дуже далекі території.

"Тим не менш, вже можна казати, що наші успіхи протягом останніх двох тижнів дуже переконливі. Ми просунулись на різних ділянках від 4-х до кілька десятків кілометрів, маємо звільнені площі майже 500 кв. км... За два тижні тільки на південному напрямку знищено понад 1 тис. 800 окупантів. Понад 500 одиниць автобронетехники, 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери і близько 10 крилатих ракет, якими ворог намагався завдати ударів по нашій зоні відповідальності", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що населені пункти на Херсонщині - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка - вже звільнені, вони перебувають під повним контролем підрозділів Сил оборони. Гуменюк додала, що наразі українські бійці зачистили територію цих сіл, тривають додаткові заходи. Населені пункти повернулись під повну юрисдикцію України.

Водночас Гуменюк зауважила, що росіяни досі обстрілюють ці території, там дуже небезпечно.

"Крім того, відступаючи, ворог замінував частину територій, тому жителям треба бути обережними...", - додала Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, зранку спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров заявив, що обстановка в операційній зоні залишається складною, але контрольованою. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій підрозділів ЗСУ, намагається вживати заходів до відновлення втраченого положення, маневрує військами, імітуючи прибуття резервів. Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня ворог здійснив 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.

Разом з тим за добу на півдні українські військові ліквідували 40 окупантів, чимало ворожої техніки та склад боєприпасів.

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