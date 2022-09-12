На звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки.
Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Також, як зазначається, фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.
"Представники військових адміністрацій, спільно з Силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів. Не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні Генштабу.
За минулу добу ЗСУ витіснили окупантів з понад 20 населених пунктів. Там тривають стабілізаційні заходи та взяття їх під повний контроль. На окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.
Також військове командування РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.