В Новоіванівці знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців".

На Луганщині українські захисники завдали точних ударів по скупченню сил і техніки ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців".

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В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Ситуація на сході

Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Протягом доби росіяни щільно обстрілювали українських захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка.

На Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове.

Станом на 24 жовтня ЗСУ вдалося відтіснити ворога з трьох населених пунктів у Луганській області та одного - у Донецькій.

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