Через безпекову складову військові не дають дозволу, щоб адміністрації заходили в села і налагоджували життєдіяльність.

Всі деокуповані Збройними силами України села в Луганській області майже повністю зруйновані.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

"Всі деокуповані села на Луганщині майже повністю зруйновані", - констатував він.

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За словами Гайдая, росіяни продовжують обстрілювати звільнені населені пункти з РСЗВ "Град".

"Там надто небезпечно, місцевого населення в селах залишається не так багато, в одному з сіл – лише шестеро. Через безпекову складову військові досі не дають дозволу, щоб адміністрації заходили в села і налагоджували життєдіяльність", - пояснив голова ОВА.

За його інформацією, через дощову погоду наступ ЗСУ дещо уповільнився, проте просування є.

Також Гайдай додав, що окупанти вирішили не відновлювати Попасну.

"З міста вивезли всіх людей, населений пункт закритий, його готують до оборони, створюючи "фортецю" на руїнах. Подібна доля чекає і інші міста області, зокрема Сєвєродонецьк та Лисичанськ", - зазначив він.

Деокупація Луганщини - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Зокрема, 7 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів 7 населених пунктів області. Це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчихської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

24 жовтня стало відомо, що ЗСУ витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області.

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