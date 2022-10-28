Просуванню заважає підтягнута техніка, резерви окупантів, їхні оборонні споруди, погода та заміновані території.

Контрнаступ Збройних сил України на Луганщині триває щодня, хоча є і певні труднощі, через які він відбувається не так швидко.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Не так швидко, як всім нам хотілося б, але ми розуміли, що не буде такого швидкого просування на Луганщині... Збройні сили України просуваються вперед, погода заважає, дуже багато негативних факторів, але не дивлячись на це, вони кожного дня просуваються вперед", - розповів він.

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Контрнаступ, за його словами, ускладнюється підтягнутою технікою, резервами окупантів, їхніми оборонними спорудами та замінованою територією.

Контрнаступ ЗСУ на Луганщині - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Зокрема, 7 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів 7 населених пунктів області. Це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчихської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

21 жовтня Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині найгарячішою ділянкою фронту залишається територія поблизу Сватового, яку окупанти розстрілюють реактивною артилерією.

24 жовтня стало відомо, що ЗСУ витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області.

Всі деокуповані села на Луганщині майже повністю зруйновані.

Також ЗСУ просуваються на двох напрямках Луганщини: на Сватівському та Кремінському.

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