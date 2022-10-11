Противник намагається побудувати оборону на напрямку Кремінна - Сватове.

Протягом цієї доби ворог проводив штурмові дії у напрямку Бахмут, Майорське, а також Соледар і Первомайське, але був відкинутий українськими Силами оборони.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Противник намагається побудувати оборону на напрямку Кремінна - Сватове, ми намагаємося зробити все, щоб це в нього не дуже вдало виходило. І також він намагається проводити штурмові дії на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Зокрема, цієї доби він проводив штурмові дії у напрямку Бахмут, Майорське, а також Соледар і Первомайське, але був відкинутий нашими Силами оборони", - сказав Череватий. Відео дня

За його словами, російські війська зосередили увагу на ракетних ударах по мирних містах України, а також по містах, де вони можуть дістати РСЗВ і артилерією – по містам Нікополь, Куп’янськ та по деяким громадам Запорізької області.

При цьому Череватий зазначив, що ворог несе колосальні втрати.

"Втрати у них колосальні – більше 62 тис., таких втрат не було в останніх війнах ні в кого. Для прикладу, збройні сили США протягом 8 років у В’єтнамі втратили 58 тис. Збройні сили СРСР протягом 10 років – з 1979 по 1989 рік в Афганістані втратили 15 тис. Неймовірна кількість – майже 500 летальних апаратів, неймовірна кількість бронетехніки спалена, ще багато трофеїв. Знищений особовий склад - це був кістяк їхньої професійної армії", - сказав він.

Чому ворог штурмує Бахмут

Російським окупаційним військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні в Україні. Через це загарбники наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" та ув'язнених.

За даними британської розвідки, за останній тиждень окупанти просунулися до 2 км у бік міста за двома напрямками, наближаючись до прориву до Бахмута, який сильно постраждав від обстрілів.

Водночас зусилля Росії з розвитку наполегливого наступу на Донбасі, які не припиняються, незважаючи на серйозні загрози на її оперативних флангах, підкреслюють необхідність досягнення оперативного успіху, а також підкреслюють негнучкий план операцій, який досі підривав її наміри.

Нові втрати Росії у війні проти України

За даними Генерального штабу ЗСУ, 10 жовтня російські окупанти завдали понад 61 ракетного та 32 авіаційних удари по території України, підрозділи ППО знищили 46 ракет та 27 безпілотників.

Також Генштаб повідомив, що за минулу добу Збройні сили України знищили 240 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 жовтня орієнтовно склали близько 63 тис. 110 чоловік особового складу.

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