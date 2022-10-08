Це найновітніший бойовий вертоліт окупантів.

Українські воїни збили черговий російський Ка-52 "Алігатор". Ворожий гелікоптер ліквідували воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади ("Закарпатський легіон").

Відео з'явилося у Facebook бригади.

Відео дня

"Новий бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Гордість Росії... Долітався!", - йдеться у повідомленні.

Вартість російського гелікоптера Ка-52 сягає 16 млн доларів (близько 590 млн гривень). Його застосовують для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових гелікоптерів. "Алігатор" здатен вражати бронетехніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.На кадрах видно лиде шматки брухту, у який ЗСУ перетворили новітню "пташку" окупантів.

Успіхи ЗСУ за останню добу: що відомо

За минулу добу Збройні сили України потужно оновили статистику втрат Росії на війні проти нашої країни. Ліквідовано було близько 350 окупантів.

На півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами і, зокрема, багато гаубиць.

На півдні українські зенітники знищили ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".

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