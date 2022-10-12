Ворог посилено проводить повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях.

Збройні сили України звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Обстановка у Південнобузькій операційній зоні напружена, але контрольована.

Відео дня

Силами оборони продовжується вогневе ураження сил противника, порушення його систем управління та логістичного забезпечення.

"Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - повідомив Назаров.

Ворог посилено проводить повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях. Продовжує обстріл українських позицій.

Вранці, 11 жовтня, під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, по півдню противник силами взводу та за підтримки танків намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг. Під вогневим ураженням ворог зазнав втрат та ретирувався, розповіли у командуванні.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Збройні сили України продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула нашвидкоруч полк окупантів одразу на першу лінію в Херсонській та Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

Росіяни знову вели штурм в напрямку Бахмута і Соледара, але були відкинуті ЗСУ. Такі дії окупантів, на думку британської розвідки, підкреслює негнучкий план операцій РФ, який досі підривав її наміри.

За словами глави Центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінга, Україна переламує ситуацію на війні проти "виснажених" російських сил. Армія РФ перебуває у виснаженому стані, а всі її попередні досягнення перетворюються на поразки.

Вас також можуть зацікавити новини: