Росіяни вкотре намагались атакували Миколаївську область іранськими дронами.

Над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони вранці знищили три іранські безпілотники-камікадзе.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе Shahed-136, які атакували Миколаївщину", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.

Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахід-136). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

Останнім часом окупанти атакують Одесу дронами-камікадзе. Ворожні атаки було вчинено 23, 25 та 26 вересня.

МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського вирішив позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Водночас Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про військову підтримку Іраном Росії.

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