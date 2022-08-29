Успішне "промацування": чому росіянам варто боятись атак ЗСУ на Півдні

В останні дні серпня українці дочекалися новин про успішні атаки ЗСУ на Півдні, у напрямку Херсона. УНІАН зібрав інформацію про те, що відбувається зараз, яка підготовка була проведена для того, щоб врешті посунути лінію оборони, та які передумови є для успішного контрнаступу.

Передумови для звільнення Херсонщини

У той час, коли російські окупанти, не отримавши бажаної підтримки населення в Херсонській області, змушені були відмовитися від проведення там псевдореферендумів та почали просувати через своїх гауляйтерів тези, що "Росія тут назавжди", Україна розпочала серйозну підготовку до майбутнього звільнення регіону. В середині червня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN зазначив, що повернути окуповані території нам допоможе зброя, отримана від США.

"Ми збираємося звільнити всі наші території… Але ми будемо просуватися крок за кроком… Вони [росіяни] побачать це в Херсоні, побачать в Запоріжжі, побачать в Маріуполі… Це українські землі", - сказав він.

Вже за місяць Україна почала завдавати відчутних ударів по базах російських окупантів та мостах, які дозволяли ворогу безперервно поповнювати запаси техніки та живої сили з Криму. Проте це не означало, що звільняти Херсон ЗСУ підуть вже.

Як зазначав наприкінці липня полковник ЗСУ, експерт Центру військово-правових досліджень з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, очікувати на якийсь міфічний "контр-наступ" все ж не варто: "Ніхто нікуди прориватися з боку ЗСУ не буде і навіть не планує, принаймні зараз. Будуть удари дальнобійними та високоточними засобами ураження по цілях та об'єктах в тактичному та оперативно-тактичному тилу ворога, а також ведення активної оборони на визначених напрямках та ділянках впродовж достатньо тривалого часу", - підкреслював він у 20-х числах липня.

За його словами, в сучасному світі існують методи війни, які не передбачають "масованих атак" наземних військ у стилі Першої чи Другої світових війн. Мова йде, скоріше, про обмежений наземний наступ на кінцевому етапі. А до того використовується принцип "поступового розм’якшення" угрупувань противника, за рахунок переваги у засобах розвідки та вогневого ураження.

"Головним сенсом такого принципу є примушення противника до відходу, або капітуляції переважно "дистанційним" методом", - зазначив він і додав, що саме для такої війни "нового типу" призначена зброя, яку Україна почала отримувати від західних партнерів та союзників.

Підготовка

Мова, зокрема, про британські М-270 MLRS та американські HIMARS й ракети до них, протитанкове озброєння, дрони Phoenix Ghost, десятки тисяч артилерійських снарядів тощо, які Україна почала отримувати якраз в липні, а також успішно застосовувати. Наприклад, регулярно "бавовну" почали помічати навколо мостів. Врешті окупанти змушені були відволікатись на постійні ремонти, налагоджування понтонних переправ та навіть "будівництва" дублера Антонівського мосту з барж.

Це призвело до того, що на початку серпня у російській пресі почали з’являтися панічні "дзвоники", мовляв, російська армія може втратити контроль над Херсоном, а проводити "референдуми" та приєднувати до Росії доведеться лише частину "ДНР". Проте не на словах, а на ділі ворог почав підтягувати на Херсонщину резерви, зокрема з Харківщини й з Донбасу. Так, якщо у червні на правобережній Херсонщині фіксувалися 13 батальйонно-тактичних груп росіян, то у серпні їх кількість збільшилася до 22-х, на лівому березі ще суттєвіше: було 4 БТГ, стало 27.

Тоді думки військових експертів розділилися. Одні побачили в цьому спробу нарощення сил для російського наступу на Миколаїв. Інші зауважили, що це може бути стягування сил для протидії майбутньому українському контрнаступу.

Саме друга версія здавалася життєздатною, якщо зауважити, що херсонці у цей же час почали ділитися спостереженнями: російські загарбники постійно ведуть розмови про контратаку Сил оборони України.

Однак, за словами першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, втрата Херсонщини для окупантів стане великою політичною поразкою, тому вони концентрують максимум зусиль для утримання територій.

За словами директора військових програм Українського центра економічних та політичних досліджень імені Разумкова Миколи Сунгуровського, третій армійський корпус РФ дійсно міг би стати загрозою, якби був зосереджений на одному напрямку.

"Те, що його намагаються перекинути частково на схід, частково на південь, свідчить про те, що ніякого успіху у них від цього не буде", - наголосив експерт.

Цю думку підтверджували й бійці ЗСУ. З серпня вони поступово звільняли Херсонську область від окупантів. А неспішність, з якою це відбувалось, пояснювали тим, що наша армія не схожа на російську, тож береже людські життя та свої міста.

Що відбувається зараз

Врешті успіхи українських бійців стало важко приховувати. 29 серпня мережу підірвала інформація, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на Херсонщині. Керівниця прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що українці дуже довго чекали позитивних новин, тому "ми могли повідомити, що дійсно розпочали якісь дії".

За її словами, сили противника є досить потужними, але попередні військові заходи ЗСУ, а саме те, що називають "вогневий контроль", дали свої результати: знищено склади з боєприпасами, зосередження військової техніки та сил ППО ворога.

Проте військові просять заздалегідь не розганяти тези про контрнаступ.

"Будь-яка військова операція потребує тиші. Ажіотаж, який викликає будь-як новина з фронту, є неправильним в умовах інформаційної війни. Всі дії повинні мати логічне завершення. Новина є, вона всіх надихнула, але далі треба набратись терпіння і зрозуміти правила й послідовність дій військових підрозділів", - заявила Гуменюк.

Як повідомив ведучий CNN Джим Шутто з посиланням на два інформовані джерела в американській розвідці, українська армія почала операцію "промацування" лінії фронту на південному напрямку перед великим контрнаступом. Такі операції, мовляв, є стандартною військовою практикою.

"Це відбувається, щоб підготувати поле бою для серйозного українського контрнаступу", - зазначив він.

"За словами високопоставленого американського чиновника, ці плани з'явилися після того, як війна Росії в Україні пройшла шестимісячну позначку, а оцінки США вказують на те, що Росія змогла розгорнути на передовій менше підрозділів, ніж передбачалося", - додав він.

При цьому, у США вважають, що контрнаступ ЗСУ на півдні України включатиме наземні та повітряні операції.

"Скоріше за все, сьогодні ми дізнались про події, які стались напередодні, а не відбулись щойно", - зазначив військовий експерт Defense Express Валерій Рябіх.

За його словами, цьому передувала системна робота українських військ, які діють на південному напрямку: "Ми могли спостерігати за окремими елементами. Зокрема, мова про завдання ударів по мостах, або знищення протиповітряної оборони ворога… Окрім того, відбулись удари по глибоких тилах противника – авіабази під Саками, серії в Джанкої… Сьогодні ж офіційні представники Оперативного командування "Південь" дали нам дозовану інформацію, зокрема ми дізнались про прорив першої лінії оборони ворога".

Що далі?

Наразі ніхто не береться прогнозувати, скільки часу може зайняти звільнення Херсонщини від окупантів. За словами Валерія Рябіха, можливо, мова не буде йти про звільнення Херсону прямо зараз. Але, навіть якщо наші війська суттєво посунуть лінію оборони ближче до міста, то це дасть змогу здійснювати його оперативне оточення з контролем всього, що відбувається на правому березі.

Вже зараз ворог розуміє, що для продовження військових дій в цьому районі йому необхідне логістичне забезпечення. Це боєприпаси, паливо, можливість для вивезення поранених та перекидання нових сил. Але у зв'язку з тим, що ЗСУ тримають переправи під вогневим контролем, ці можливості втрачені.

"Тому, зокрема, можна говорити про створення умов для відступу противника. В залежності від розвитку подій, ворог змушений буде приймати рішення. А варіантів у росіян небагато. З моєї точки зору, найбільш прийнятним є припинити спротив та здатися в полон ЗСУ, а потім поповнити обмінний фонд", - підкреслив Рябіх.

Експерт українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан наголошує, що для успішного контрнаступу наших військ зараз важлива інформаційна тиша.

"Треба розуміти, що ворог сконцентрував на цьому напрямку значні сили. Тому ситуація може швидко змінюватись. Українцям важливо розуміти, що ми не маємо підживлювати інформаційну хвилю, яка несеться", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, варто довіряти лише кільком важливим джерелам інформації: "Перше джерело — наше командування та військово-політичне керівництво. Тільки вони можуть давати перевірену інформацію щодо розвитку подій, адже тільки вони володіють повнотою даних. Звісно, деякі повідомлення неможливо приховати: кожен десь на своїй ділянці буде ділитись тим, що він бачить. Але всю картину ми побачимо лише тоді, коли дочекаємось офіційних повідомлень Генштабу ЗСУ або Міноборони. Це дуже важливо, щоб допомогти нашим військовим. Тому поки що дотримуємося режиму тиші… Не викликає сумніву, що наші збройні сили звільнять і місто Херсон, і весь південь. Але досі питання, коли це відбудеться".

Тетяна Урбанська, Анастасія Світлевська