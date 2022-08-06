Місцеві мешканці чують розмови російських загарбників про те, що щойно почнеться контратака Збройних сил України, вони будуть звідти просто втікати.

Втрата Херсонщини для окупантів буде великою політичною поразкою, тому вони концентрують максимум зусиль для утримання територій.

Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Херсонщина для них вже смертельно необхідна, тому що велика кількість політичної уваги інвестували в Херсон та Херсонщину. Вони вже зробили стільки заяв і візитів офіційних осіб: керівництво адміністрації президента РФ та велика кількість депутатів держдуми", - сказав він.

За словами Соболевського, якщо росіяни втратять Херсонщину – це буде дуже велика політична поразка для них.

"Тому я впевнений, що вони намагатимуться докладати максимальних зусиль для утримання цих територій. Але наші Збройні сили дуже круто там працюють. Я впевнений, що все буде повністю деокуповано, необхідно терпіння", - додав він.

Соболевський зазначив, що в окупантів дуже велика кількість втрат на Херсонщині, й особовий склад абсолютно деморалізований.

За його словами, місцеві мешканці чують розмови російських загарбників про те, що щойно почнеться контратака Сил оборони України, вони будуть звідти просто втікати.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в інтерв'ю The Sunday Times міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього збираються мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

19 липня міністр оборони зазначав, що швидкість деокупації захоплених територій залежить від темпів отримання зброї.

Сьогодні, 6 серпня, у британській розвідці повідомили, що війна в Україні незабаром увійде в нову фазу, з найтяжчими боями вздовж лінії фронту довжиною близько 350 кілометрів, що простягається на південно-західному напрямку від околиць Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.

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