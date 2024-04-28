Українські війська "підбили", зокрема 50 танків та 95 бойових броньованих машин ворога.

Лише за останній тиждень було знищено понад 6,5 тисяч російських окупантів, які прийшли в Україну з війною.

"За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6620 осіб особового складу противника", - повідомив ​​​у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Крім того, було знищено 849 одиниць озброєння та військової техніки російських військ. Йдеться про 50 танків, 95 бойових броньованих машин, 229 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, дев’ять установок протиповітряної оборони, 280 одиниць автомобільної техніки та 45 одиниць спецтехніки.

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Також українськими захисниками було знищено дев’ять ракет та 128 безпілотних літальних апаратів.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 27 квітня, Сили оборони України ліквідували ще 1 тис. 96 російських загарбників. Загалом же за час повномасштабного вторгнення Росії загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали близько 466 тис. 150 осіб.

Серед знищеної та ураженої військової техніки противника за цей час, зокрема 7 тис. 279 танків (за минулу добу - 11), 13 тис. 991 бойова броньована машина (за минулу добу - 20) та 11 тис. 948 артилерійських систем (за минулу добу - 43).

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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