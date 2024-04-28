За його словами, ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб ситуація не переросла у серйозну загрозу.

Військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зауважує, що на Авдіївському напрямку склалася низка "негативних моментів". Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на Авдіївському напрямку, довкола Очеретиного та Бердичів.

"На жаль, там склався ряд, скажімо, негативних моментів, які й призвели до… тактичного рівня ситуації. Так, вона досить серйозна. І докладаються всі зусилля для того, щоб вона не переросла в серйозну загрозу", - наголосив Тимочко.

Він пояснив, що цей напрямок для ворога досить важливий тим, що він намагатиметься пробиватися з Очеретиного у бік Покровська.

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"Це також вже зрозумілий їхній задум і те, яку кількість там вони людей накопичили і задіяли для завдання удару", - зазначив військовослужбовець.

Водночас Тимочко підкреслив, що важливо, що противнику не дали розгорнути цей плацдарм, перетворити це "на прорив, на загрозу".

"З однієї сторони, так, дуже шкода, що ворог зміг просунутися на ту відстань, на яку він зміг, там декілька кілометрів... Але з іншої сторони, розуміємо, що усе одно ворог не зміг розгорнути, скажімо, наступ, як вони планували на Авдіївському напрямку, - в сторону Вугледара, Покровська, Курахове - для того, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку", - сказав він.

Тимочко також зауважив, що російські загарбники змогли знайти "слабкі сторони" оборони українських військ при "хронічній нестачі боєкомплекту".

"Ворог намагався скористатися своїм вікном можливостей. Знову ж, питання полягатиме в тому, які втрати вони ще там готові нести, щоб утримувати навіть той зайнятий плацдарм, який вони намагалися розширити чи збільшити. Звичайно, що там бої будуть зараз дуже жорстокі… Головнокомандувач заявив, що туди відправили додаткові резерви: як військові підрозділи, так і додаткові резерви і засоби ураження", - зазначив голова Ради резервістів.

Бої за Очеретине

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російським окупантам вдалося прорватися та закріпитися Очеретиному Донецької області.

За словами Волошина, наразі частина, в якій знаходиться противник, перебуває під вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої.

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 28 квітня, Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що на Авдіївському напрямку протягом минулої доби було відбито 35 атак ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

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