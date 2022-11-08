Збройні сили України підірвали склад палива окупантів завдяки артилерійському удару.

У селі Діброва Луганської області знищено запаси палива російських окупантів.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram, у результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів.

Зокрема, ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною.

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Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках з метою захоплення Донецької області.

Протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів.

У Білорусі триває формування спільного з Росією угрупування військ. Існує загроза нових ракетних ударів з території республіки.

Водночас найбільш гарячою ділянкою продовжує залишатися Донецька область, що напередодні підтвердив президент Володимир Зеленський.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

На думку західних експертів, становище росіян у Павлівці на Вугледарському напрямку, імовірно, жахливе. Раніше окупанти стверджували, що їхні підрозділи там зазнають великих втрат.

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