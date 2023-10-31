Окупанти незаконно інкримінують мешканцям Мелітополя тероризм.

Російські окупанти у Мелітополі готують судилище над адмінами проукраїнських Telegram-каналів ("РІА Мелітополь" і "Мелітополь - це Україна"), їм інкримінують тероризм. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Їх ув'язнили 20 серпня. Після 20 серпня вони зникли, і нічого не було відомо про їх місцеперебування, про їх стан та про те, що з ними відбувається. Днями ворог виклав відео, які звичайно ж не відповідають дійсності, де люди наговорюють самі на себе, що начебто надавали дані про пересування російської техніки тощо", - заявив Федоров.

Він пояснив, що вони перебували у полоні ворога два місяці і, зрозуміло, що у таких умовах змушені на камеру говорити все те, що скаже ворог, щоб зберегти своє життя.

Відео дня

За його словами, окупанти незаконно інкримінують мешканцям Мелітополя тероризм та хочуть позбавити їх волі у своєму судилищі терміном від 12 до 20 років.

Також мер Мелітополя розповів, що окупанти заарештували дівчину, якій всього 19 років, її теж звинувачують у тероризмі.

"Сьогодні нам невідомий стан наших наших мешканців, яких ворог ув'язнив. Невідомо, де вони перебувають, що з ними буде і коли ворог збирається розпочати те судилище. Ми вже знаємо приклад, коли п'ять мешканців Мелітополя майже півроку піддаються судилищу в ростовському суді, де їх також звинувачують у тероризмі і ворог намагається посадити їх за ґрати на десятки років", – наголосив Федоров.

Ситуація в окупованому Мелітополі

Раніше Федоров заявив, що російські окупанти розгорнули величезну кількість тренувальних баз на Азовському узбережжі. За його словами, окупанти використовують Мелітопольський аеродром, як склад для перевалки боєприпасів, особового складу, важкого озброєння та розташування гвинтокрилів. Але загарбники змінюють логістику, перевозячи свої склади з боєприпасами й важке озброєння ближче до Азовського узбережжя. Ворог вважає, що саме там тил глибше, і тому ЗСУ буде складніше досягти.

За словами Федорова, інтервенти розташовують свій особовий склад на базах відпочинку й у таборах, які були побудовані на Азовському узбережжі. Там противник накопичує свої резерви.

Вас також можуть зацікавити новини: