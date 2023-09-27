Судилище над героями проходить у Ростові-на-Дону.

В Ростові-на-Дону окупанти почали нове судилище над героями Маріуполя з полку "Азов".

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, "24 героїв росіяни будуть засуджувати до довічного ув’язнення лише за те, що вони боронили свою (нашу) країну".

Андрющенко уточнив, що українським війсковим інкримінують ст. 278 ("насильственный захват власти") и ст. 205.5 ("участие в террористической организации") Кримінального кодексу РФ.

"Громадянам України країна-окупант інкримінує захват влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно", - прокоментував він.

Андрющенко висловив переконання, що це пряма та відверта відповідь путінського режиму на розпочаті слухання в Гаагському міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути.

"Щиро сподіваюсь на розголос. Бо нічого іншого росія не боїться. Але розголос, досі працює", - підкреслив він.

Полонені "азовці"

Росія захопила Маріуполь навесні 2022 році після трьох місяців боїв. Частина захісників міста перебувала на заводі "Азовсталь". Потім вони здалися російським військам за домовленістю між урядами. Цей крок був необхідний для збереження життя українців.

На сьогоднішній день частина полонених бійців з "Азовсталі" повернулися додому в рамках обмінів, але в російському полоні ще перебувають близько двох тисяч захисників.

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