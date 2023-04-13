За словами омбудсмена, існує, можливо, десятки тисяч таких прикладів.

В Офісі українського омбудсмена отримали десятки відео із кадрами страти, ймовірно, українських військових російськими окупантами.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив в ефірі програми "Свобода.Ранок", що ці відео не публікуються, однак правоохоронці проводять роботу та відкривають провадження.

"Це ж тільки один із прикладів, який ми показали, який опублікувала російська сторона. А насправді ж їх дуже багато, їх тисячі, можливо, навіть десятки тисяч. Насправді я, як омбудсмен України, отримував десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо, зрозуміло. Але все це накопичується. Ми відкриваємо кримінальні провадження. Це робить Офіс генерального прокурора", – сказав Лубінець.

Відео дня

Страта українського захисника

Цього тижня у мережі поширилося моторошне відео, на якому російські солдати відрізають голову живому полоненому українцю. В СБУ почали розслідування і пообіцяли знайти злочинців.

Опубліковані кадри викликали величезний резонанс не тільки в Україні, а й за кордоном. Президент Чехії наголосив, що Росію потрібно прирівняти до терористів ІДІЛ. Головний дипломат ЄС також був глибоко вражений побаченим і назвав це "мерзенним порушенням Женевських конвенцій".

У Кремлі не стримались і визнали кадри "жахливими", але стверджують, що відео вимагає перевірки достовірності.

Також стало відомо, що у ГУР вже "приблизно знають" російських убивць, які відтяли голову бійцю ЗС.

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