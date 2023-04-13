Лубінець не став відповідати на уточнювальне питання ведучого, чи причетні до злочину "вагнерівці".

ГУР "приблизно знає", хто і де міг жорстоко убити українського військовополоненого, страту якого окупанти нещодавно поширили окремим відео, повідомив в ефірі Радіо Свобода омбудсмен Дмитро Лубінець.

"У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем", - сказав Лубінець.

Лубінець не став відповідати на уточнювальне питання ведучого, чи причетні до злочину "вагнерівці": "Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно".

Відео дня

Лубінець також зазначив, що, на його погляд, міжнародних механізмів покарання тих, хто вчинив цей злочин, немає. Однак, такі механізми, вважає Лубінець, є в ЗСУ та української розвідки.

Російські окупанти стратили українського бійця на камеру - що відомо

Напередодні російські неонацисти опублікували відео, на якому вони відтинають голову ножем ще живому українському військовополоненому.

Кадри звірств РФ викликали обурення як серед українців, так і серед міжнародної спільноти. Головний європейський дипломат Жозеп Боррель підкреслив, що страта полоненого українця є "мерзенним порушенням Женевської конвенції". Коментувати те, що трапилося, довелося навіть спікеру Кремля Дмитру Пєскову.

СБУ, своєю чергою, розпочала "полювання" на нелюдів, а МЗС звернулось до суду в Гаазі.

Водночас експерти InformNapalm, що займаються пошуком даних російських злочинців, вказали, що виконавці страти можуть вже бути мертвими.

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