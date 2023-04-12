Ба більше, у Путіна кажуть, що відеоролик може стати предметом перевірки.

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відео із обезголовленням воїна ЗСУ російськими окупантами. Кадри у Кремлі назвали "жахливими", але вимагають перевірки достовірності.

Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, Пєсков заявив про необхідність "зрозуміти достовірність ролика".

"Безумовно, це жахливі кадри, спочатку треба перевірити достовірність. Це може стати приводом для перевірки, де це було, з боку кого", - заявив він.

Обезголовлення українського воїна

Ввечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовому. Воїн був живим, коли один з окупантів почав це робити.

Звірячу страту воїна прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність". Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обезголовлення росіянами українського військовополоненого, наголосивши, що світу неможливо ігнорувати те, як легко ці звірі вбивають.

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