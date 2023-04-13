Жозеп Боррель назвав страту мерзенним порушенням Женевської конвенції.

Страта полоненого українця, відео якої нещодавно з'явилося в соцмережах, є "мерзенним порушенням Женевської конвенції". Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у своєму Твіттері.

"Глибоко вражений брутальним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це мерзенне порушення Женевських конвенцій", - написав він.

Головний європейський дипломат підкреслив, що всі винні у скоєнні воєнних злочинів мають понести покарання. Також Боррель пообіцяв, що Європа буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Відео дня

Відео зі стратою полоненого українця

Цього тижня в соціальних мережах поширилося моторошне відео, на якому російські солдати відрізають голову полоненому українцю. У цей момент полонений ще був живий. В СБУ пообіцяли знайти шкуродерів.

Публікація ролика викликала величезний резонанс не тільки в Україні, а й за кордоном. Президент Чехії навіть висловив думку, що Росію потрібно прирівняти до ІДІЛ. Коментувати те, що трапилося довелося навіть спікеру Кремля Дмитру Пєскову.

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