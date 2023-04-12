Наразі задокументовано багато інших російських злочинів.

Чеський президент Петр Павел прокоментував шокуюче відео з жорстокою стратою українського військового. Він наголосив, що якщо воно правдиве, то Росія має прирівнятись до ІДІЛ.

За словами президента, справжність запису неможливо перевірити, а тому він не може коментувати конкретний випадок, пише Ceske Noviny.

Однак Павел нагадав, що було задокументовано багато інших російських злочинів. Всі вони також потребують засудження і не належать до 21 століття.

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"Якщо це підтвердиться, то російські військові шикуються поруч з "Ісламською державою", яку ми всі повинні засудити", - підсумував він.

Звіряче вбивство українського воїна окупантами

Як раніше повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео жорстокої страти українського військовополоненого. Окупанти відрізали голову ще живому воїну ЗСУ.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що "за все буде відповідь і відповідальність". Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що у світі неможливо ігнорувати, як легко ці звірі вбивають.

СБУ вже розпочала досудове розслідування за фактом військового злочину.

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець розіслав відео зі стратою українського військовополоненого усім колегам-омбудсменам з інших країн та звернувся з листами до посадовців ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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