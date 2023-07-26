Це може відбутися біля Кримського півострова.

Росія може провести операцію під чужим прапором у Чорному морі за одним з двох ймовірних сценаріїв. Ворог може атакувати іноземні судна і звинуватити у цьому Україну або ж атакувати саме з палуби самого корабля з іноземним прапором.

"Скоріш за все, йдеться про те, що ними може запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапору, не російського. Тобто імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Тобто перекласти провину на Україну - це класична практика окупантів", - заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, російські війська так роблять на тимчасово захоплених територіях і окупованій частині Чорного моря.

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"Там де навколо Кримського півострова навігація все ще продовжується. І там вона досить жвава. Саме там курсують судна, в тому числі й іноземні. Які завозять і вивозять вантажі в ті порти, які фактично є на тимчасово окупованій території. Ця проблема навігації дуже давня, ще з часів окупації Криму. Але факт, що там курсує багато іноземних суден наявний", - пояснила Гуменюк.

На думку керівника ОК "Південь", саме там можуть відбутися провокації РФ під виглядом імітації будь-яких дронів - підводних чи надводних, або навіть збройної ракетної атаки.

"Спровокувати нестандарту ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну", - додала вона.

Операція під чужим прапором - що відомо

Після зриву "зернової угоди", Російська Федерація пригрозила атакувати всі цивільні судна, які прямують до українських портів Чорним морем. Україна обіцяла знищити російські кораблі, якщо РФ зважиться атакувати цивільні судна.

Днями у Держдепі повідомили, що Росія готує у Чорному морі операцію під чужим прапором. Відомо, що РФ встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів. Пізніше у Держдепі заявили, що реакція на подібні дії від іноземних країн "не буде легкою" для РФ.

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