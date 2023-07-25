Вони продовжують свою агресивну політику проти експорту українського зерна.

Російська Федерація готує операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі останніх ударів по Одесі, дунайській інфраструктурі та зриву "зернової угоди".

"У нас є інформація, що свідчить про те, що вони, очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони загрожували судам, що діють у міжнародних водах, після чого сьогодні відбулася атака на Дунаї", - заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер у відеобрифінгу.

За словами представника Держдепу, Штати продовжать проводити консультації з партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів експорту зерна з України.

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Однак, на думку Міллера, ідеальне рішення, яке дозволило б Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без розблокування морських шляхів "неможливе".

Обстріли півдня та зрив "зернової угоди"

17 липня РФ відмовилася продовжувати "зернову угоду". Після зриву домовленостей, загарбники декілька ночей поспіль атакували Одеську область.

Внаслідок цих ударів було знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправити до Китаю, а також зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор у центрі міста. 24 липня окупанти атакували дронами Дунайські портові потужності.

За даними ГУР, Росія обстрілює українську портову інфраструктуру, бо хоче сама продавати крадене на тимчасово окупованих територіях України зерно.

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