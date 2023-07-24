Ці удари ще раз демонструють готовність РФ використовувати продовольство як зброю у незаконній війні проти України.

У Державному департаменті США прокоментували російські ракетні удари по українських містах та портах. Речник відомства Меттью Міллер наголосив, що РФ цілеспрямовано прагне позбавити економіку України ключового джерела доходу.

"Ракетні обстріли й удари безпілотників, які почалися минулого тижня після того, як РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, призвели до загибелі й поранень десятків мирних жителів, руйнування об’єктів зі списку спадщини ЮНЕСКО, в тому числі історичного Спасо-Преображенського собору, знищення портової інфраструктури й запасів зерна, що може вдарити по сотнях тисяч людей в усьому світі", – цитує його заяву "Укрінформ".

Речник Держдепу згадав атаку на зернові склади на Дунаї, де проходить важливий експортний маршрукт після того, як агресорка фактично заблокувала всі чорноморські порти. За його словами, ці "зловмисні удари ще раз ілюструють готовність РФ використовувати продовольство як зброю у своїй незаконній війні проти України". Він наголосив, що Москва "хоче позбавити економіку України основного джерела доходу" та нехтує потребою людей в усьому світі у продовольстві.

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"Сполучені Штати, наші союзники й партнери зберігатимуть непохитну підтримку України, яка захищає себе та бореться за повернення своєї суверенної території. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які працюють над відновленням та відбудовою. (...) Поки Росія не відведе свої війська та не продемонструє, що вона зацікавлена в мирі, наша спільна відповідальність – вимагати від Кремля припинити атаки на Україну та її народ, допомогти Україні захистити свою територію та захистити власних людей, а також притягти Росію до відповідальності за страждання, які вона вирішила завдати багатьом людям", – резюмував Міллер.

Обстріли українських портів

Після того як 17 липня Росія відмовилася продовжувати "зернову угоду", в межах якої Україна експортувала Чорним морем своє зерно до африканських та азійських країн, Одеська область потерпає від ракетних ударів.

Росіяни гатять як по портовій інфрастуруктурі, сховищах із зерном, так і просто по центру Одеси. Внаслідок атак є значні руйнування: знищено Спасо-Преображенський кафедральний собор в центрі Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО, 60 тисяч тонн зерна, які мали відправитися до Китаю. Водночас у ніч на 24 липня росіяни атакували Дунайські портові потужності безпілотниками.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов вважає, що мета російських атак на порти полягає в отриманні Росією можливості продавати крадене на тимчасово окупованих територіях України зерно.

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