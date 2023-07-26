Ці судна доставляли зерно та продукти з України до держав, які дуже цього потребують.

Держави, які брали участь у "зерновій угоді" та чиї судна наразі перебувають у Чорному морі, "легко не відреагують" на можливі атаки РФ на їхні кораблі.

Про це заявив заступник голови Державного департаменту США Ведант Пател на брифінгу. За його словами, наразі в акваторії Чорного моря перебувають кораблі з кожного куточку світу.

"Я впевнений, що відповідні країни легко не відреагують, якщо Росія атакує ці кораблі", - наголосив чиновник.

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На його думку, особливо тому, що ці судна брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі - доставляли зерно та продукти з України до держав, які дуже потребують такої продукції.

Загострення у Чорному морі - що відомо

Після виходу з "зернової угоди" 17 липня, Росія пригрозила атакувати всі цивільні судна, які прямують до українських портів Чорним морем. Згідно з їхньою заявою, вони розцінюватимуть ці кораблі як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знищуватиме російські кораблі, якщо РФ зважиться атакувати цивільні судна в Чорному морі

За даними українською розвідки, Росія запланувала вихід з "зернової угоди" задовго до оголошення про це.

Пізніше у Держдепі додали, що Росія готує у Чорному морі операцію під чужим прапором. Зокрема, вона встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів для підриву цивільних суден.

На думку експерта, після виходу із "зернової угоди" РФ намагатиметься незаконно зупиняти торгові судна в Чорному морі.

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