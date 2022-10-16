Обстановка в Одеському регіоні стабільно контрольована.

З боку невизнаного Придністров'я, яке межує з Одеською областю, поки немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку.

"Обстановка в Одеському регіоні стабільно контрольована. Частини та підрозділи Сил оборони півдня виконують поставлені бойові завдання. Ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаної Придністровської Молдавської республіки не виявлено. Переміщень підрозділів не зафіксовано", - сказав Назаров.

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Участь Придністров'я у війні проти України

27 червня президент Молдови Майя Санду заявила, що зараз не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де знаходяться російські війська.

Вона зазначила, що влада Молдови робить все можливе, щоб стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України. За словами Санду, компетентні органи Молдови стежать за ситуацією і якщо щось буде викликати занепокоєння, це буде обговорюватися і будуть вживатися заходи, а також про це буде доноситися інформація до Києва.

Разом з тим українська розвідка повідомила, що в так званій "ПМР" чоловіків агітують підписувати контракти зі Збройними силами Росії. На підприємствах проводяться спеціальні збори, а в центрах зайнятості безробітним в першу чергу пропонують вступати до лав ЗС РФ.

14 липня 2022 року начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що вся діяльність підрозділів Придністров'я на кордоні - імітація для відволікання уваги.

Після оголошення мобілізації в Росії населення Придністров'я відмовлялося підписувати контракти з армією РФ, а в "оперативній групі військ" — масове дезертирство.

Раніше Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим. Йдеться про оперативну групу, що базується в Придністров'ї.

Після цього в Придністров'ї заявили про намір приєднатися до Росії.

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