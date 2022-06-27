Майя Санду зазначила, що влада Молдова робить усе можливе, аби стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України.

Президент Молдови Майя Санду наразі не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де перебувають російські війська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Санду сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона сказала, що російська агресія проти України серйозно вливає на безпеку в усьому регіоні.

"Ми уважно стежимо за розвитком ситуації у Придністровському регіоні Молдови, і ми не бачимо неминучих загроз з регіону на даному етапі", - наголосила Санду.

Вона зазначила, що влада Молдови робить усе можливе, аби стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України. "Молдова і Україна повинні підтримувати регулярний діалог у питаннях безпеки, які впливають на обидві країни. Ми погодились працювати разом, аби підтримувати стабільність і уникати будь-яких провокацій або спроб дестабілізації ситуації", - сказала Санду.

При цьому її запитали, чи підтверджує вона інформацію про проведення мобілізації у війська РФ у Придністров'ї.

"Час від часу ми чуємо таку інформацію, чутки. До цього часу це не було підтверджено. І ми дуже уважно відстежуємо ситуацію у Придністров'ї. Ми хотіли би зберігати мир. Ми хотіли би переконатися, аби не було ситуацій і дій, які би могли дестабілізувати ситуацію", - сказала Санду.

Вона сказала, що компетентні органи Молдови слідкують за ситуацією і якщо щось буде викликати стурбованість, це буде обговорюватися і будуть вживатися заходи, а також про це буде доноситися інформація у Київ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський заявив, що можлива атака з боку Придністров'я, на території якого перебувають російські військові, буде ляпасом, на який Україна відповість ударом.

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