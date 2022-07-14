Наталя Гуменюк зазначила, що наразі кордони захищені надійно, ущільнення оборони відбулося вже давно.

Уся діяльність підрозділів Придністров'я на кордоні - імітація для відволікання уваги.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час телемарафону.

На питання ведучого, наскільки зберігається ризик можливої атаки з Придністров'я, Гуменюк відповіла, що періодично виникають ситуації з рухом озброєння та підрозділів, але це імітація для відволікання уваги.

"Там періодично виникають такі ситуації, коли імітується певна активна діяльність, якийсь рух озброєння, підрозділів, але це суто імітація для того, щоб перемикнути увагу військового командування півдня на той бік, щоб відволікти від фронту там, де ми просуваємось", - розповіла вона.

Вона підкреслила, що кордони захищені надійно, ущільнення оборони відбулося вже давно і воно функціональне.

"Тобто такий прорив, який вони нам анонсують, просто неможливий, але ми готові до всього", - додала Гуменюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 червня президент Молдови Майя Санду заявила, що наразі не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де перебувають російські війська.

Вона зазначила, що влада Молдови робить усе можливе, аби стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України. За словами Санду, компетентні органи Молдови слідкують за ситуацією і якщо щось буде викликати стурбованість, це буде обговорюватися і будуть вживатися заходи, а також про це буде доноситися інформація у Київ.

Водночас українська розвідка повідомила, що в так званій "ПМР" чоловіків агітують підписувати контракти зі Збройними силами Росії. На підприємствах проводяться спеціальні збори, а в центрах зайнятості безробітним в першу чергу пропонують вступати до лав ЗС РФ.

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