Наголошується, що імовірність нанесення ракетних ударів з Чорного моря, повітря та окупованого суходолу залишається надзвичайно високою.

Наразі ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаної ПМР, яка межує з Одещиною, не виявлено.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13.00.

За його словами, безпекова ситуація в Одеській області стабільно контрольована, а Сили оборони виконують поставлені бойові завдання.

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"Ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаної Придністровської Молдавської республіки не виявлено", - сказав Назаров.

Водночас, за його словами, імовірність нанесення ракетних ударів з Чорного моря, повітря та окупованого суходолу залишається надзвичайно високою.

"В Чорному морі корабельне угрупування ворога складається з 14 одиниць, які продовжують маневри уздовж південно-західного узбережжя Криму. Серед них 4 носії крилатих ракет, у тому числі 2 підводні з сумарним залпом – 24 "Калібри". Також на чергуванні 1 ворожий десантний катер", - повідомив спікер командування.

Участь Придністров’я у війні проти України

27 червня президент Молдови Майя Санду заявила, що наразі не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де перебувають російські війська.

Вона зазначила, що влада Молдови робить усе можливе, аби стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України. За словами Санду, компетентні органи Молдови слідкують за ситуацією і якщо щось буде викликати стурбованість, це буде обговорюватися і будуть вживатися заходи, а також про це буде доноситися інформація у Київ.

Водночас українська розвідка повідомила, що в так званій "ПМР" чоловіків агітують підписувати контракти зі Збройними силами Росії. На підприємствах проводяться спеціальні збори, а в центрах зайнятості безробітним в першу чергу пропонують вступати до лав ЗС РФ.

Як писав УНІАН, за словами Гуменюк, уся діяльність підрозділів Придністров'я на кордоні - імітація для відволікання уваги.

Після оголошення мобілізації у Росії населення Придністров’я відмовляється підписувати контракти з армією РФ, а в "оперативній групі військ" — масове дезертирство.

Раніше Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим. Йдеться про оперативну групу, що базується в Придністров'ї.

Після цього в Придністров'ї заявили про намір приєднатися до Росії.

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