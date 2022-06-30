Тираспольський районний військовий комісаріат розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.

На території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" проводиться широка агітація щодо вступу чоловіків на військову службу за контрактом до лав збройних сил Росії.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. При зверненні до центрів зайнятості чоловіків, військову службу за контрактом пропонують у першу чергу", - мовиться у дописі.

На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують. З цією ж метою, додали у розвідці, чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.

"Також тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня президент Молдови Майя Санду заявила, що наразі не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де перебувають російські війська.

Вона зазначила, що влада Молдови робить усе можливе, аби стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України. За словами Санду, компетентні органи Молдови слідкують за ситуацією і якщо щось буде викликати стурбованість, це буде обговорюватися і будуть вживатися заходи, а також про це буде доноситися інформація у Київ.

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