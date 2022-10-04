Жителів Луганщини скоро попросять евакуюватися в різні населені пункти через контрнаступ Збройних сил України. Після звільнення міст жителів не будуть надовго пускати на їх територію. Причина полягає в неможливості провести опалювальний сезон.
Такою інформацією поділився глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в офіційному Telegram-каналі.
"Найближчим часом ми будемо звертатися до людей з проханням виїхати з великих міст в Інші населені пункти, де вони зможуть перечекати контрнаступ. У великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей. Опалювальний сезон там неможливо забезпечити — все розбито", — написав Гайдай.
Глава Луганської ОВА додав, що навіть при всіх фінансових можливостях відновлення опалення триватиме кілька місяців. Жителів міст, можливо, пустять перевірити своє майно, але залишитися на зиму не дозволять. З усіх тимчасово захоплених міст найкраща ситуація в Рубіжному, тому що там кілька років тому забезпечили децентралізацію опалення.
Контрнаступ ЗСУ: основна інформація
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня підтвердив деокупацію Лиману в Донецькій області. На наступний день він розповів, що місто повністю зачистили. За даними аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), втрата Лиману створила для росіян більше проблем, ніж у Київській та Харківській областях.
Речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 3 жовтня повідомив про деокупацію села Торське. Воно розташоване на шляху до Кремінної на Луганщині, де рашисти намагаються в терміновому порядку вибудувати оборону.
В оперативному командуванні "Південь" підтвердили просування ЗСУ на окремих напрямках у Херсонській області. Однак конкретною інформацією поки не поділилися.