Після звільнення Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного людей не будуть вільно пускати назад, тому що гряде зима, а забезпечити опалювальний сезон в цих містах неможливо.

Жителів Луганщини скоро попросять евакуюватися в різні населені пункти через контрнаступ Збройних сил України. Після звільнення міст жителів не будуть надовго пускати на їх територію. Причина полягає в неможливості провести опалювальний сезон.

Такою інформацією поділився глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в офіційному Telegram-каналі.

"Найближчим часом ми будемо звертатися до людей з проханням виїхати з великих міст в Інші населені пункти, де вони зможуть перечекати контрнаступ. У великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей. Опалювальний сезон там неможливо забезпечити — все розбито", — написав Гайдай.

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Глава Луганської ОВА додав, що навіть при всіх фінансових можливостях відновлення опалення триватиме кілька місяців. Жителів міст, можливо, пустять перевірити своє майно, але залишитися на зиму не дозволять. З усіх тимчасово захоплених міст найкраща ситуація в Рубіжному, тому що там кілька років тому забезпечили децентралізацію опалення.

Контрнаступ ЗСУ: основна інформація

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня підтвердив деокупацію Лиману в Донецькій області. На наступний день він розповів, що місто повністю зачистили. За даними аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), втрата Лиману створила для росіян більше проблем, ніж у Київській та Харківській областях.

Речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 3 жовтня повідомив про деокупацію села Торське. Воно розташоване на шляху до Кремінної на Луганщині, де рашисти намагаються в терміновому порядку вибудувати оборону.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили просування ЗСУ на окремих напрямках у Херсонській області. Однак конкретною інформацією поки не поділилися.

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